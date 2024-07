Die 53. Inform lockt mit ganz viel Nostalgie

Günstige Preise

Im Festzelt setzt man auf faire Preise und bietet das Krügerl Bier um 3 Euro und ein Grillhendl um 5,50 Euro an und man ermöglicht den Besuchern unter Bekanntgabe ihrer Autonummer das Gratis-Parken, obwohl man mittlerweile rund ums Gelände dafür zahlen müsste. Apropos Parken: Die Gebührenpflicht am Messegelände bleibt heiß debattiertes Thema in der Bevölkerung.