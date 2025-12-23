„Das Weihnachtsgeschäft ist der Tupfen auf dem i“

200.000 Kunden, knapp 60.000 Kauftransaktionen – der „my burgenland“-Shop zieht eine bislang höchst erfreuliche Bilanz. „2025 geht mit dem Weihnachtsgeschäft fulminant ins große Finale“, heißt es. Kräftige Zuwächse werden noch erwartet.
Gegründet im März 2023, war dem „my burgenland“-Shop im Designer-Outlet in Parndorf die Vorreiterrolle zugedacht, als Leuchtturmprojekt für Genuss, Kulinarik, Wein und Fremdenverkehr die Neugierde der Kunden zu wecken. Die Marke Burgenland soll genau dort zu finden sein, wo Tausende Menschen sich tummeln. Auf 300 Quadratmeter ist die ganze Vielfalt der rot-goldenen Regionen zu entdecken. „Die Geschäftspraxis zeigt, wie sich regionale Spezialitäten, erlesene Weine und touristische Angebote erfolgreich vermarkten und gleichzeitig direkte Umsätze für die Produzenten erwirtschaften lassen“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil das Konzept.
Positive Bilanz
Die Zahlen sprechen für sich: Fast 200.000 Besucher verweilten heuer länger als eine Minute im Shop, 59.600 davon kauften tatsächlich ein. „Diese Shopping-Daten liegen sogar deutlich über dem Durchschnitt des Designer-Outlet-Centers“, sagt Kurt Kaiser, CMO beim Burgenland-Tourismus. In Summe macht der Werbe- und Direct-Marketing-Wert beachtliche 834.308 Euro aus, berechnet und belegt von zwei unabhängigen Instituten.
Der Shop in Parndorf ist ideal, um unsere Weine international in die Auslage zu stellen. Marketing, Kooperationen, Absatz passen – ein Vorzeigeprojekt.
Norbert Szigeti, A-Nobis Sektkellerei, Zurndorf/Gols
Shop auf Reisen
100 Winzer und Genusslieferanten, die 500 pannonische Produkte im Verkauf listen, profitieren davon. Ganz abgesehen von 6,4 Millionen Sichtkontakten, die sich aus Begegnungen vor Ort und digitalen Tuchfühlungen via myburgenland.shop zusammensetzen. Darüber hinaus geht der Shop auf Reisen: Roadshows, Messen im In- und Ausland, aktuell Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn.
Das Team ist top, der Shop einladend und unsere Produkte kommen sehr gut an. Allein könnten wir im Outlet nicht auftreten.
Martin Schuch, Imker aus Rechnitz
„Noch vor dem Jahreswechsel können wir für 2025 von einer weiteren Steigerung im Umsatz ausgehen“, ist sich Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel sicher. Für ihn ist der Shop nicht nur Botschafter der Heimat, sondern auch gelebte Kreislaufwirtschaft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.