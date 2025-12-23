„Das Weihnachtsgeschäft ist der Tupfen auf dem i“

Gegründet im März 2023, war dem „my burgenland“-Shop im Designer-Outlet in Parndorf die Vorreiterrolle zugedacht, als Leuchtturmprojekt für Genuss, Kulinarik, Wein und Fremdenverkehr die Neugierde der Kunden zu wecken. Die Marke Burgenland soll genau dort zu finden sein, wo Tausende Menschen sich tummeln. Auf 300 Quadratmeter ist die ganze Vielfalt der rot-goldenen Regionen zu entdecken. „Die Geschäftspraxis zeigt, wie sich regionale Spezialitäten, erlesene Weine und touristische Angebote erfolgreich vermarkten und gleichzeitig direkte Umsätze für die Produzenten erwirtschaften lassen“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil das Konzept.