Neuwagen-Geruch im Innenraum kann Krebs erregen

Forscher des Beijing Institut of Technology und der Harfard T.H. Chan School of Public Health in Boston haben nun herausgefunden, dass die Stoffe, die diesen Geruch ausmachen, krebserregend sein können. Da sie nicht veröffentlicht haben, welche Fahrzeuge untersucht wurden, kann man keine Aussage darüber treffen, ob die Gefährdung bei unangenehmen Gerüchen höher ist oder überhaupt, bei wie vielen Fahrzeugen eine Gefährdung vorliegt.