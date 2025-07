Was für Mitarbeiter jetzt besonders wichtig ist

Wachsender Druck, niedrige Bezahlung, schlechtes Arbeitsklima – das alles sind Gründe, warum Beschäftigte an die Kündigung denken. Dass derzeit die heimische Wirtschaft in einer Dauerkrise steckt, färbt auch auf die Arbeitnehmer ab. Was sie jetzt besonders schätzen, weiß Personalberaterin Bettina Kern.