Hitzegipfel erreicht – bald kommt die Abkühlung!

Die Hitzewelle hat am Donnerstag ihren Zenit erreicht – aber aufgepasst: Auch am Wochenende wird’s noch einmal ordentlich heiß! Bis zu 33 Grad lassen Österreich weiterhin schwitzen, so die Wetterxperten von Geosphere Austria. Doch mit dem Wochenstart kommt die große Abkühlung – und mit ihr auch Blitz, Donner und jede Menge Regen.