Vom Einser-Stürmer zum Bankerlwärmer

Vier Millionen Euro zahlte Salzburg im Winter an Union Berlin für Yorbe Vertessen. Und das Geld schien gut investiert, der Angreifer war im Frühjahr einer der stärksten Bullen, traf in der Liga fünfmal und hatte als einziger Angreifer ein Stammleiberl. Umso überraschender kam es, dass der 24-Jährige bei der Klub-WM in allen Partien Bankerlwärmer war und nur eine Nebenrolle spielte. Auch Vertessen hatte mit mehr Einsatzzeit gerechnet, meinte jedoch: „Ich will nicht verärgert sein, wenn ich nicht spiele. Ich werde das Gespräch mit dem Trainer suchen und dann blicken wir nach vorne.“