Lufthansa will von Klimaklebern Schadenersatz

Die insgesamt acht Verdächtigen seien gegen 5 Uhr auf das eingezäunte Gelände vorgedrungen. Während ein Mensch am Zaun hängengeblieben war, konnten sieben Personen in der Früh in den Sicherheitsbereich vordringen und sich an den Kopfenden der beiden zentralen Start- und Landebahnen festkleben.

