Demo in Schwechat: Aktivistin aus Flugzeug gezogen

Noch weitere Aktionen erwartet

Am Mittwoch protestieren mehrere hundert Mitglieder der Letzten Generation weltweit mit der Kampagne „Öl tötet” an Flughäfen. Sie fordern den Verbindlichen Ausstiegsvertrag aus den Fossilen von ihren Regierungen bis 2030. In Deutschland und Norwegen haben Menschen Rollfelder blockiert, in Finnland das Security Gate beim Flughafen Helsinki Vantaa und in der Schweiz blockierten Protestierende zwei Flughafen-Zufahrtsstraßen. Proteste fanden auch in Spanien statt. Laut Angaben der Aktivisten werden im Laufe des Tages noch weitere Aktionen erwartet.