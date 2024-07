Mitarbeiter stahl teure Geräte in Industriebetrieb

Geräte online verkauft

Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Hausdurchsuchung am Wohnort des Verdächtigen in Niederösterreich sowie die Festnahme des 34-Jährigen an. Bei der Hausdurchsuchung wurde zwar kein Diebesgut gefunden, der Verdächtige zeigte sich aber umfassend geständig und gab an, die gestohlenen Geräte über Internetplattformen verkauft zu haben. Nach der Einvernahme wurde er in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.