Bierpartei: Wlazny präsentierte erste Mitstreiter

„Innerer Impuls“ führte zur Bierpartei

Die am Mittwoch präsentierten Mitstreiter – allesamt keine „arrivierten“ Politiker - nannten als Grund für ihr Engagement in der Bierpartei den Willen, etwas zu verändern. Zudem biete Wlaznys Bewegung einen „niederschwelligen Zugang“ und sorge für „frischen Wind“. Eine davon ist die Juristin Viktoria Müllner, die nach eigenen Angaben auf Datenschutz und IT-Recht spezialisiert ist. Aktiv tätig zu werden, sei „ein innerer Impuls“ gewesen. Es sei ihr ein Anliegen, die Welt gestalten zu können. In der Vergangenheit sei sie im Menschenrechtsbereich tätig gewesen, so Müllner.