Computerpanne: Alles stand still

Aber das war bei Weitem nicht alles: Operationen mussten abgesagt werden, Ambulanzen schlossen, Apotheken konnten nicht mehr auf Rezepte der Hausärzte zugreifen, Bankomaten spuckten kein Geld mehr aus, in Supermärkten wurden die Käufer dringend gebeten, bar zu zahlen, weil mit den Karten nichts mehr ging. Selbst in voll automatisierten Automobilfabriken kam es zu Stillständen, kurzum: Die bisher größte Computerpanne hatte in den einzelnen Ländern rund um den Globus und in den einzelnen Branchen fatale Folgen. Ein Glück, dass die Mega-Panne nach einigen Stunden schrittweise behoben werden konnte. Der Schaden dürfte in die Milliarden gehen. Das Groteske daran: Just ein System, das mehr Sicherheit bringen sollte, war der Auslöser für die Katastrophe.