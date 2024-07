Dieser Mann steht hinter dem CrowdStrike-Desaster

George Kurtz ist vor allem in der amerikanischen Wirtschaftswelt ein großer Name. Der Gründer von CrowdStrike, jener Firma, die für das weltweite IT-Chaos verantwortlich ist, wurde in der Forbes-Liste der reichsten Menschen mit einem Vermögen von 3,4 Milliarden US-Dollar geführt. Bis Freitag Früh der große Crash kam ...