So halten Sie Ihr Gehirn gesund und fit

Gutes Fett gegen schlechtes tauschen

Auch der hohe Gehalt an gesättigten Fettsäuren in vielen Nahrungsmitteln führt zu einer zunehmenden Arteriosklerose oder Hypertonie, was wiederum Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall nach sich zieht. Greifen Sie stattdessen zu hochwertigen pflanzlichen Fetten.