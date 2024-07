Urlaub im Heimatland soll sofort Asyl-Aus bringen

Zu schwammig sei die Regelung über die Aberkennung des Schutzstatus für Asylberechtigte und subsidiär Schutzbedürftige, wenn sie in ihre Heimatländer reisen – was ihnen prinzipiell erlaubt ist, etwa um Besitzansprüche zu klären. „Gibt es auch nur den leisesten Verdacht, dass ein Flüchtling mit Urlaubsabsichten in sein Heimatland reist, muss der Schutzstatus schleunigst entzogen werden“, wünscht sich ÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger Klarheit von der künftigen Bundesregierung.