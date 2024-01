Bezahlkarte statt Cash: Erste Asylwerber reisen ab

Andere deutsche Bundesländer wollen nun nachziehen. Um die Karte aufladen zu lassen, müssen die Flüchtlinge persönlich bei der zuständigen Stelle auftauchen. Dies sei keine unzumutbare Einschränkung, so Schweinsburg: „Das Gesetz verpflichtet sie, sich in den ersten drei Monaten nur in dem Kreis aufzuhalten, in den sie zugewiesen wurden.“