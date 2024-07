18-Jähriger verschlief Suchaktion nach ihm

Genau an jener Stelle, an der am Vortag ein 73-jähriger Schwimmer tot im Wasser trieb, mussten Helfer das nächste Drama am Attersee befürchten. Denn in der Nacht auf Samstag war ein 18-Jähriger verschwunden, nachdem er im See Abkühlung gesucht hatte. Doch dieses Mal ging alles gut aus.