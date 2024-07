Nassereith stimmt am Sonntag über Fernpasspläne ab

Vorwurf, Gemeinde habe nichts in der Hand

In Biberwier gab‘s vom Gemeinderat dafür unlängst mit 6:5 Stimmen (hell-)grünes Licht. Die „Gegengeschäfte“ (über 20) sind üppig. Mau hingegen in Nassereith. „Die Verhandlungen mit dem Land laufen, das Ergebnis wird nach der Volksabstimmung präsentiert“, sagt BM Herbert Kröll, „diese wird sowieso abschlägig ausfallen, weil hauptsächlich die Gegner hingehen.“