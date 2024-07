FPÖ will Volksbefragung zu den Fernpass-Plänen

Aus zwei Mautstellen wurde eine

Dass der Druck der Bevölkerung nicht umsonst ist, beweist die Tatsache, dass das Land vom ursprünglichen Vorhaben, zwei Mautstellen zu bauen, bereits abgerückt ist. Jene in Nassereith wurde gestrichen – nicht zuletzt wegen der mehr als 500 Unterschriften der Bürgerinitiative „Lebenswertes Gurgltal“. Die Mautstelle wird, sofern die Politik tatsächlich an den Fernpass-Plänen festhält, in Biberwier im Bereich der Einfahrt zum Blindsee errichtet.