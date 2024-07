Bidens Familie soll bereits Ausstieg diskutieren

Wahlkampfleiterin: „Es ist absolut dabei“

Offiziell übt man sich allerdings weiterhin in Durchhalteparolen. Jen O‘Malley Dillon, Chefin von Bidens Wahlkampfteam, betonte am Freitag, der US-Präsident wolle nach seiner Corona-Isolation umgehend wieder in den Wahlkampf einsteigen. „Er ist absolut dabei“, sagte sie in einem Interview des Senders MSNBC. Der 81-Jährige nehme die Bedenken einiger Demokraten ernst, sei jedoch entschlossen, um eine zweite Amtszeit zu kämpfen.