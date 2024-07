„Schwere Fehler“ bei tödlicher Spitalsbehandlung

Womöglich zu Unrecht? Das deutet der Anwalt der Opfer-Familie, Stefan Rieder vom Opferschutzverein Weißer Ring, an und spricht von „gröbsten Fehlern vor und während der Darmspiegelung“. Rieder verweist dabei auf einen Experten: „Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass zu drei Zeitpunkten in der Behandlung von Frau P. schwere Fehler passiert sind, wobei zu allen drei Zeitpunkten bei korrekter Behandlung der Tod mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten verhindert hätte werden können.“ Das sind die Worte eines gerichtlich beeideten medizinischen Sachverständigen, niedergeschrieben in einem 18-seitigen Gutachten.