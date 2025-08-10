Salzburger mit Gleitschirm in Kärnten abgestürzt
Per Heli ins Spital
Ein Sportler war von der Emberger Alm im Kärntner Greifenburg gestartet, stürzte bald nach dem Start mit seinem Paragleiter unkontrolliert in einen Steilhang.
Ein 38-jähriger Salzburger ist beim Gleitschirmfliegen in Kärnten abgestürzt und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, startete er am Sonntag zu Mittag von der Emberger Alm bei Greifenburg (Bezirk Spittal an der Drau), wollte gleich die Thermik mit einer Achterflugkurve nutzen, stürzte aber unkontrolliert in den Steilhang.
Augenzeugen leisteten Erste Hilfe. Der Verletzte wurde per Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz (Osttirol) geflogen.
