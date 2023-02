Patientin starb, Spital sagt: „Tut uns sehr leid“

Eine 66-jährige Lungauerin bekommt am 23. Jänner starke Bauchschmerzen und geht zu ihrem Hausarzt. Er schreibt eine Überweisung in das Landeskrankenhaus Tamsweg. Dort wird sie stationär aufgenommen. Tags darauf ziehen Spitalsmediziner aufgrund von Blutungen eine Gastroskopie vor - eine Magenspiegelung. Der Gesundheitszustand der Frau bleibt weiterhin unauffällig. Danach führen Ärzte noch eine Koloskopie durch, also eine Darmspiegelung. Stunden später stirbt die Lungauerin.