Neumayer verpasst erneut ersten Challenger-Titel

Salzburger mit Gleitschirm in Kärnten abgestürzt
Per Heli ins Spital
Nichts wurde es mit dem erhofften ersten Challenger Titel für Lukas Neumayer. Der Pongauer verlor im Finale des Turniers in Cordenons (It) gegen Dusan Lajovic mit 2:6 und 6:7.
Gleich sein erstes Aufschlagspiel musste Neumayer im Finale abgeben, verlor danach den ersten Satz deutlich mit 2:6. Danach fing sich der Radstädter jedoch und hatte im zweiten Durchgang bei 5:3 die Möglichkeit auf den Satzausgleich.
Doch der Serbe breakte den 22-jährigen Österreicher und erkämpfte sich einen Tiebreak. Diesen gewann Lajovic, der schon unter den Top-20 der Welt stand, mit 6:3. Neumayer muss daher weiter auf seinen ersten Titel auf Challenger-Ebene warten.
