LKH Tamsweg schließt steirische Patienten aus

Die steirische FPÖ sieht in der Maßnahme in Salzburg einen „weiteren Beleg dafür, von den bisherigen Spitalszentralisierungsplänen endlich abzugehen“. Sie forderten Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) auf, das Salzburger Vorgehen schnellstens zu hinterfragen und mit den anderen angrenzenden Bundesländern Kontakt aufzunehmen. Die Salzburger Maßnahme sei eine „besorgniserregende Entwicklung“, schließlich seien einige Orte in der Steiermark deutlich näher an Tamsweg als am nächstgelegenen Krankenhaus im eigenen Bundesland. Leistungsreduktionen und Zentralisierungen im steirischen Krankenanstaltensektor seien ein Fehler, so die FPÖ. Sollte das Vorgehen des Tamsweger Spitals in Niederösterreich, Oberösterreich, dem Burgenland und in Kärnten Nachahmer finden, dann stehe der Steiermark eine Gesundheitskrise ungeahnten Ausmaßes bevor.