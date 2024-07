18 Monate altes Kind fällt aus Fenster im 1. Stock

Leider kommen derartige Fensterstürze von Kindern öfter vor. Erst vor zwei Wochen war ein Vierjähriger in Weyer (Bezirk Steyr-Land) aus einem Fenster im zweiten Stockes gestürzt. Am zweiten April hatte in Linz ein Fünfjähriger, der völlig allein in der Wohnung im 4. Stock war, ein Fenster geöffnet, war hinausgestürzt und an den Verletzungen gestorben.