Der Schwarzmaler

Allerdings wollte er selbst doch nicht so schnell sterben, weshalb er vor der in Berlin wütenden Cholera nach Mannheim übersiedelte, nachdem er genaue Listen mit den Pros und Kontras beider Städte angefertigt hatte. Seine gesamte Philosophie hatte er mit dreißig Jahren bereits zu Ende gedacht, änderte kaum mehr etwas daran. Was noch kam, waren geschliffene Sentenzen und Aphorismen, die – manchmal unfreiwillig komisch – zum Schönsten zählen, was je in deutscher Sprache formuliert wurde.