Woran starben „Alf“-Star Benji Gregory und Hund?

Die Serie lief beim Sender NBC von 1986 bis 1990 in 102 Folgen und wurde auch im deutschsprachigen Raum zum TV-Hit. Gregory war acht Jahre alt, als er in die Rolle des Brian schlüpfte. Zwar wirkte er später noch in anderen Serien wie „The A-Team“, „Punky Brewster“ oder „Amazing Stories“ mit, der große Erfolg stellte sich aber nicht ein. Laut dem Branchenportal imdb.com war er auch zeitweise im Wetterdienst der US Navy beschäftigt.