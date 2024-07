„Alf“-Kinderstar Benji Gregory (46) gestorben

Benji Gregory stammte aus einer Schauspielfamilie: Auch sein Vater, Onkel und seine Schwester standen vor der Kamera. Der „Alf“-Kinderstar war aber noch in weiteren Rollen zu sehen. So lieh er etwa in „Fantastic Max“ einer Figur seine Stimme und hatte in „The A-Team“, „T.J. Hooker“ und „The Twilight Zone“ kleinere Auftritte.