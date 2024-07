Dritter Unwetter-Tag innerhalb einer Woche

Sportplatz unter Wasser

Die Unwetterfront reichte vom Salzkammergut bis ins Mühlviertel, lediglich das nördliche Innviertel und der nordwestliche Teil des Mühlviertels waren ein wenig begünstigt. Gegen 14 Uhr begannen die Gewitter im Süden und dauerten insgesamt bis etwa 20 Uhr. Zahlreiche Feuerwehreinsätze waren die Folge. Bei der Landeswarnzentrale des Feuerwehrkommandos Oberösterreich war im Vorfeld personell aufgestockt worden, um die höhere Zahl eintreffender Notrufe abarbeiten zu können. Gegen 15 Uhr war es dann so weit: Nach dem Zentralraum am Samstag und dem Innviertel am Mittwoch traf es am Freitag das Traunviertel und hier vor allem die Gegend um Micheldorf besonders hart. Ein heftiger Hagelschauer ging dort nieder, sorgte für Schäden in der Landwirtschaft. Der Sportplatz von Grün-Weiß Micheldorf stand unter Wasser.