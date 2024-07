Hagelunwetter zieht eine Spur der Verwüstung

Dunkle Wolken, Blitz und Donner, enorme Regenmengen und vor allem Hagelkörner so groß wie Zwei-Euro-Münzen gingen ab etwa 18 Uhr in weiten Teilen des Innviertels nieder. Besonders betroffen war die Gegend rund um Feldkirchen bei Mattighofen. Dort war der Boden flächendeckend mit Hagelkörnern bedeckt, die Felder der Landwirte in der Umgebung wurden in Mitleidenschaft gezogen.