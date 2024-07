1,4 Mio. Euro Schaden und keine Unwetter-Pause

Wo es am Freitag gewittert

„Die Kameraden kommen schon zum Schlafen. Schlimm sind länger anhaltende Unwetter und Hochwasser“, erklärt Martin Burger vom oö. Landesfeuerwehrkommando. „Nach dem ruhigen Donnerstag erwarten wir Freitagabend wieder Gewitter, aber nicht so stark wie am Mittwoch“, so Burger.