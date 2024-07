Chaos nach erneuten Unwettern, doch Hitze bleibt

Sonne und Gewitter auch am Wochenende

Die Unwettergefahr nimmt auch am Wochenende nicht ab. Im Westen und stellenweise im Norden ist es bereits von Beginn an stärker bewölkt, oft dominieren die Wolken. Dazu gehen einige Regenschauer nieder, lokal kann es auch schon gewittern. Weiter im Osten und Südosten scheint hingegen noch oft die Sonne. Am Samstagnachmittag kann es dann aber auch in der Steiermark und in Kärnten Gewitter geben. Auch am Wochenende betragen die Temperaturen rund 30 Grad.