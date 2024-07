Wie der neue Wirtschaftskrieg Österreich schadet

Seit 1. Juli hebt die EU für chinesische E-Autos Extra-Zölle von 17,4 Prozent bis 37,6 Prozent ein. Vorerst müssen die Hersteller wie BYD, SAIC und andere diese „Strafe“ nur in Form einer Garantie bereitstellen und noch nicht wirklich zahlen, aber immerhin. Damit will Brüssel Dumpingpreise ausgleichen, mit denen chinesische Hersteller aufgrund unzulässiger Staatssubventionen beim Aufbau ihrer Fabriken, geförderter Energiekosten usw. zu uns drängen können, so der Vorwurf der EU-Kommission. Für Österreich ist das jedoch ein zweischneidiges Schwert ...