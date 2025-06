Für die Roten Teufeln zählt in Krems nur ein Sieg

„Den ersten Schritt haben wir in Hard schon mal gemacht. Den finalen Schritt zum Titel wollen wir um jeden Preis am Freitag machen“, präsentiert sich Kenan Hasecic kämpferisch. Der 29-jährige Kreisläufer und seine Teamkollegen haben nach dem 32:30-Auswärtssieg in der Sporthalle am See am vorigen Freitag Blut geleckt und wollen heute (20.20 live auf KroneTV) ihren sechsten Meistertitel nach 1974, 1975, 1976, 2018 und 2023, ins Trockene bringen.