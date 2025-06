Leben mit Verlusten, Liebe und Wiederbegegnung

„Krone“: Sie lasen im Rahmen des achensee.literatour-Festivals an Bord der MS Tirol aus Ihrem Roman „Spät aber doch“. Das Buch, das seit Wochen auf der Bestsellerliste steht, handelt von der Liebesgeschichte zweier älteren Menschen, die sich nach sechs Jahrzehnten zufällig wieder trafen und einen Neuanfang probieren. Wie kamen Sie zur Buch-Idee und warum wird es so gerne gelesen?

Erika Pluhar: Ich wollte mich in einer Zeit, in der wir mit viel Gefährdung leben müssen, in eine andere Situation begeben – und zwar in jene, in der es um Menschen, um Liebe und um Zuneigung geht. Diesen Plot habe ich mit dem Thema Alter verbunden und noch einen autobiografischen Anstoß hineingegeben. Vor zwei, drei Jahren stand nämlich plötzlich ein alter Mann vor mir, der meinte, mich zu kennen. Und tatsächlich war es nach 70 Jahren eine Wiederbegegnung mit meiner ersten Liebe. Zudem habe ich in die weibliche Figur im Buch, dieser Luisa, dieses Mal auch wirklich recht viel von mir selbst einbringen können. Ich glaube, dass Menschen auch gerne dieses Buch lesen, weil es eben wirklich in die Intimität des Menschseins führt und man bei der Wahrnehmung des Buches Krieg, Ökologie und alles, was uns im Leben so beschäftigt, für eine Zeit lang vergessen kann.