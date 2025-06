Puchers Commerzialbank war schon 1999 pleite

In den zwei Jahrezehnten wurden Kredite in der Höhe von über 86 Millionen Euro an Kunden, Organe der Commerzialbank sowie nahestehende Personen vergeben, „die wirtschaftlich nicht vertretbar waren“. Pucher unterstützte damit vier – mittlerweile insolvente – Firmen mit 31,2 Millionen Euro, die dann wiederum Puchers Fußballklub SV Mattersburg mit dem Geld sponserten. Zudem gab es „nicht existente Forderungen an Kunden oder Kreditinstitute“, 2018 betraf das mehr als 570 Millionen Euro.