Mehr Auslandspraktika für Österreichs Lehrlinge

Mögliches Problem: Sprachbarriere

Als Hürden für mögliche Auslandspraktika könnte es einerseits die Sprachbarriere geben und andererseits, dass in kleinen Unternehmen die Arbeitskraft während des Auslandsaufenthalts fehle. Zudem müssten sich für die Praktika-Organisation Berufsschule, Unternehmen, Lehrling und Eltern abstimmen. „Es wäre jedoch eine sehr gute Möglichkeit, die Lehre attraktiver zu machen“, so die OeAD-Pressesprecherin. 2024 haben 1254 Lehrlinge mit Erasmus+ den Weg ins Ausland gesucht. Zum Vergleich: Ende 2024 gab es rund 106.000 Lehrlinge in Österreich.