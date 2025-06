Auf Affengruber und Elche warten Yamal und Mbappe

Die Stadt war im absoluten Ausnahmezustand. Das war wirklich ein unfassbares Erlebnis“, hat Spanien-Legionär David Affengruber die Party mit Elche nach dem Gang in La Liga immer noch in den Knochen. ,,Die Feier fand an einem Montag statt. Ich dachte daher nicht, dass da viele Menschen kommen werden.“ Falsch gedacht!