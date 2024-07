Promiauflauf bei Festspieleröffnung

Die Eröffnungsfeierlichkeiten am Mittwochvormittag sowie die Premiere des „Freischütz“ am Abend lassen sich weiters der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler, die ehemalige SPÖ-Ministerin Doris Bures, Ex-Gemeindeverbandschef Helmut Mödlhammer und der steirische Alt-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer nicht entgehen. Letzter ist schon seit Jahren Stammgast – so wie der frühere Thüringer Ministerpräsident Dieter Althaus, der sich auch heuer wieder als Fan der Festspiele „outet“.