Diese Probleme könnte der Wechsel nach Wien lösen

Viele sehen den Wechsel des Linzers nach Wien als ein Zugeständnis an die FPÖ, die sich mit ihrem Nein zu Herbert Kicklin eine Sackgasse manövriert hat. Der Name Hattmannsdorfer ist in Wien unbelastet, die Achse zu den mächtigen Parteifreunden in Niederösterreich ist gegeben, immerhin gilt Hattmannsdorfer als Vertrauter von LH-Vize Stephan Pernkopf, der lieber heute als morgen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nachfolgen möchte.