„Männer wussten anfangs nicht, mit mir umzugehen“

Tausende Knöpfe, Hebel und Schalter. Wer sich damit auskennt, ist entweder ein Superhirn oder zeigt enormes Interesse. Melinda H. ist ausgebildete Panzerkommandantin und steht ihre Frau. „Ich bin in der Nähe der Kaserne Kirchdorf an der Krems aufgewachsen und meine Brüder und ich haben oft über den Kasernenzaun beobachtet, was da so abgeht. Wir haben das dann im Wald nachgespielt und der Beruf hat mich von Anfang an fasziniert. Ich habe dann meine Freiwilligenmeldung abgeschickt und bin im September 2017 mit der Kaderanwärter-Ausbildung eingestiegen“, erzählt die junge Dame, die zuerst eine abgeschlossene Lehre als Industriekauffrau gemacht hat.