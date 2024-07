FreeBuds 6i: Vieles neu, aber nicht alles besser

Wie ihre Vorgänger kommen die FreeBuds 6i im nur wenige Zentimeter großen und dementsprechend in der Hosentasche bequem verstaubaren Ladecase daher, das in seiner Form an einen handschmeichelnden Kieselstein erinnert. Von den kleinen Farbsprenkeln, die noch die FreeBuds 5i kennzeichneten, hat sich Huawei allerdings verabschiedet und setzt wieder auf einheitliches Chassis, das neben der von uns getesteten mattschwarzen Variante auch in einem hochglänzenden Weiß sowie einem blassen Lila erhältlich ist.