Spatenstichfeier mit einem herben Beigeschmack

In den kommenden sechs Jahren werden auch die Haltestellen Leonding, Hörsching und Oftering neu gebaut. In Pasching werden die Voraussetzungen geschaffen, um später eine Haltestelle Pasching errichten zu können. „Wenn man sie gleich baut und nicht wartet, kostet es die Hälfte“, grummelte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) bei der Spatenstichfeier in Richtung ÖBB-Boss Andreas Matthä und Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne). Sie stand nach den zuletzt ziemlich heftigen atmosphärischen Störungen mit der ÖVP auf Bundesebene und der lauten Kritik aus Oberösterreich nicht mit Achleitner an einem Tisch auf der Bühne. Auch beim Gruppenfoto trennten die beiden einige Meter.