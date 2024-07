Raucher aus Oberösterreich wuchsen Haare im Hals

Rauchstopp bei Transplantation „von entscheidender Bedeutung“

Auch die Änderungen der Rauchgewohnheiten soll geholfen haben: „Bemerkenswert ist, dass sich bei dem in diesem Fall vorgestellten Patienten auch der extra- und intrathorakale Luftstrom signifikant verbesserte, nachdem der Patient mit dem Rauchen aufgehört hatte“, stellten die Forscher fest. Daher sei die Raucherentwöhnung bei Patienten, „die Haut-/Knorpeltransplantate in den Atemwegen erhalten, wahrscheinlich von entscheidender Bedeutung“, so die Schlussfolgerung.