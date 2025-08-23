Tanzen und Singen in einem Meer aus Glück

Linz im Ausnahmezustand! Der zweite Tag beim Linzer „Krone“-Fest bescherte den tausenden Besuchern eine Explosion aus Retro, Partysound und Dancefloor. Vor allen fünf Bühnen am Urfahraner Marktgelände waren am Samstag nur glänzende Augen zu sehen – das war einfach unvergesslich!
„Jetzt macht mal Lärm, damit alle herkommen!“, rief Lika Doss gar nicht schüchtern und rockte ihren frenetischen Deutschpop Richtung Fans, die vor der Sparkassen OÖ-Hauptbühne rasch ganz viele wurden. Tag zwei beim „Krone“-Fest: Die Lokalmatadorin ging als Erste an den Start, für das „Krone“-Team ein Glücksgriff, denn Doss heizte mit frechen Songs und Sagern wunderbar die Stimmung an.
Grandiose Retro-Gitarren
Der große Eisbrecher gelang dann bereits um 16.15 Uhr mit „Love Me Do“: In authentischen Kostümen, mit ausgesuchten Videoclips, grandiosen Retro-Gitarren und tollen Singstimmen lieferte die Help! A Beatles Tribute-Band einen unsterblichen „Beatles-Hadern“ nach dem anderen. Im Nu zauberten sie dem Publikum unbeschwerte Fröhlichkeit ins Gesicht und enormen Spaß in die Beine.
Mittanzen, mitsingen – „All My Loving“ – da ging richtig die Post ab! Bei „Help“ stiegen Seifenblasenwolken Richtung Bühne, auf verhaltenes Kreischen folgte lauter Jubel: „Die sind so echt!“ Auf zur Polonaise bei „Ob-la-di, ob-la-da“! Ein Chor aus Tausenden Stimmen: „We all live in a yellow submarine!“ Baden im kollektiven Glücksgefühl!
Klatschen, Springen und Tanzen
Es folgte ein Heimspiel des Linzer DJs Rene Rodrigezz, der druckvolle Beats in die Menge pumpte. Er gab sich nah an den Fans: „Wie geht’s euch?“ – „Guuut!“ Klatschen, Springen, Tanzen über alle Generationen hinweg! Die Partystimmung kannte jetzt keine Altersgrenzen mehr. Überraschungsgast Nina Sofie mischte einen Remix des DJs live mit ihrer E-Geige auf – ein Kurzauftritt. Volle Begeisterung, Zugaben!
Meister der Emotionen
Es folgten ClockClock, Sänger „Boki“ mit seiner grandiosen Stimme gab sich sehr publikumsnah. Er forderte zum gemeinsamen Feiern auf, ließ das Publikum Refrains von Hits wie „Sorry“ singen. Gänsehaut, große Festivalmagie! Der Schlussakkord des Abends lag bei Clueso, der Meister der Emotionen bot Hits, Mitsing-Momente, verpackt in eine intensive Lichtshow. Edles Finale – ein Meer aus Lichtern und Emotionen.
Wir alle ein gemeinsamer Sound, ein großes Herz, Love & Peace beim „Krone“-Fest in Linz!
