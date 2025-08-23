Tanzen und Singen in einem Meer aus Glück

„Jetzt macht mal Lärm, damit alle herkommen!“, rief Lika Doss gar nicht schüchtern und rockte ihren frenetischen Deutschpop Richtung Fans, die vor der Sparkassen OÖ-Hauptbühne rasch ganz viele wurden. Tag zwei beim „Krone“-Fest: Die Lokalmatadorin ging als Erste an den Start, für das „Krone“-Team ein Glücksgriff, denn Doss heizte mit frechen Songs und Sagern wunderbar die Stimmung an.