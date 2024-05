Täglich sterben 35 Menschen an Folgen des Rauchens

Im Schnitt sterben in Österreich jeden Tag mehr als 35 Menschen an den Folgen des Rauchens, pro Jahr sind dadurch rund 13.000 Tote zu beklagen. Im Schnitt verliert jede Raucherin und jeder Raucher rund fünf bis neun Jahre Lebenszeit. „Dies ist aber kein unabänderliches Schicksal“, betonten Österreichs Lungenfachärztinnen und -ärzte anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai. Ein Rauchstopp zahle sich immer aus.