Schwarz-Grün hat sich nicht mehr viel zu sagen

Von frostiger Stimmung im Festzelt kann zwar keine Rede sein, das lag aber eher an den extremen Temperaturen, die alle ins Schwitzen brachten: Bei der Eröffnung von Europas größter Sortieranlage für Leichtverpackungen in Enns standen am Freitag zwei „ziemlich beste Feinde“ gemeinsam auf der Bühne – konkret Landeschef Thomas Stelzer (ÖVP) und Klimaministerin Leonore Gewessler von den Grünen. Aber warum ist die Stimmung so getrübt?