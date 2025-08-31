Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erneut Attacken in OÖ

Radfahrerin und Jogger wurden von Hunden gebissen

Oberösterreich
31.08.2025 19:06
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Evelyn Hronek)

Erneut kam es in Oberösterreich am Sonntag zu zwei Bissattacken von Hunden. In Esternberg wurde eine 62-jährige Fahrradfahrerin in den rechten Unterschenkel gebissen. In Sipbachzell erlitt ein Jogger Verletzungen an der linken Wade.

0 Kommentare

Eine 62-Jährige und ihr Ehemann aus Hohenzell fuhren am Sonntag mit ihren Mountainbikes in Esternberg an einem landwirtschaftlichen Anwesen vorbei. Plötzlich lief ein Hund aus der offenstehenden Garage und biss der 62-Jährigen in den rechten Unterschenkel. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Schärding gebracht.

Lesen Sie auch:
Appenzeller Sennenhunde gelten als gutmütig – im Innviertel biss einer zu (Symbolbild).
Sie war auf Besuch da
Beim Streicheln biss Hund Innviertlerin in Kopf
30.08.2025

Besitzer wollte Hund zurückpfeifen
Kurz vor 8.30 Uhr war ein 35-Jähriger aus Sipbachzell am Sonntag eine Runde laufen. Als er an einem Bauernhof vorbeilaufen wollte, kam plötzlich ein freilaufender Hund auf ihn zu. Der Hundebesitzer wollte den Hund noch zurückpfeifen, jedoch biss dieser den Jogger bereits in die linke Wade. Mit leichten Verletzungen begab sich der 35-Jährige anschließend selbstständig in das Klinikum Wels-Grieskirchen.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
162.982 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
151.145 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ukrainische Drohne schlug bei Putins Palast ein
104.473 mal gelesen
So stählern wie er sich gibt, ist der Kremlchef gar nicht: Wie Investigativrecherchen ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1743 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1537 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
1173 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Mehr Oberösterreich
Erneut Attacken in OÖ
Radfahrerin und Jogger wurden von Hunden gebissen
Mit Gartenschlauch
40-Jähriger wollte Hausdach reinigen und stürzt ab
Kommt er nach OÖ?
Warum Elch „Emil“ das Lieblingstier der FPÖ ist
1x1 des Zusammenlebens
Hausordnung für Zuwanderer in OÖ nimmt Formen an
Jagoda Marinić
Podcasterin hält Rede bei Linzer Brucknerfest
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf