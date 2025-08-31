Radfahrerin und Jogger wurden von Hunden gebissen

Besitzer wollte Hund zurückpfeifen

Kurz vor 8.30 Uhr war ein 35-Jähriger aus Sipbachzell am Sonntag eine Runde laufen. Als er an einem Bauernhof vorbeilaufen wollte, kam plötzlich ein freilaufender Hund auf ihn zu. Der Hundebesitzer wollte den Hund noch zurückpfeifen, jedoch biss dieser den Jogger bereits in die linke Wade. Mit leichten Verletzungen begab sich der 35-Jährige anschließend selbstständig in das Klinikum Wels-Grieskirchen.