Warum Elch „Emil“ das Lieblingstier der FPÖ ist

Wenn der Lieblings-Elch der Österreicher weiterhin so flott unterwegs ist, könnte er bald in Oberösterreich sein. Wobei: Eigentlich ist „Emil“ hier längst angekommen, zumindest in der Landespolitik. Denn den Freiheitlichen unter LH-Vize Manfred Haimbuchner kommt seine Wanderung sehr gelegen. Beim Kampf gegen die Windkraft ist ein Argument der Gegner, dass der Lebensraum des Elchs durch die Windräder gefährdet sei. Wurde das in der Vergangenheit noch belächelt (Stichwort Phantom-Elch), hat man durch „Emil“ jetzt den lebenden Beweis, dass auch in unseren Breiten solche Tiere unterwegs sind.