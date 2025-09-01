Oberösterreichs Polizei fehlen fast 100 Beamte

Die Lücken im Personalstand bedeuten für die aktiven Beamten enorme Mehrbelastung. Dienste müssen verschoben und Überstunden geleistet werden. „Eine sinkende Attraktivität des Berufs darf nicht zugelassen werden, vielmehr müssen gezielt Ausbildungsplätze in jenen Regionen geschaffen werden, wo der Bedarf besonders hoch ist“, sagt die SPÖ-Sicherheitssprecherin.